Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Ирана в Азербайджане Сеидом Аббасом Мусави.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канала дипмиссии.

На встрече состоялся обмен мнениями касательно двусторонних отношений, процессов на Южном Кавказе и перспектив азербайджано-армянских мирных переговоров, а также палестино-израильского конфликта, необходимости взаимодействия между исламскими странами.