Помощник президента: Армения обостряет конфликт, нарушая московские переговоры

«Армения и после Московского соглашения обстреливает населенные пункты, объекты инфраструктуры Азербайджана».

Как сообщает АПА, об этом на брифинге сказал помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев сказал, что Армения вновь переходит в наступление против Азербайджана:

«Армения еще больше обостряет конфликт. И сегодня в результате обстрела со стороны армян городов Азербайджана был нанесен большой ущерб инфраструктуре, есть погибший и раненые. Армения продолжает убивать гражданское население Азербайджана. Азербайджан вынужден применять меры для предотвращения этого».

Помощник Президента Азербайджана отметил, что Азербайджан готов к мирному урегулированию конфликта:

«Но как видно, Армения, нарушая переговоры, обостряет конфликт. В Московском соглашении отмечено, что конфликт должен быть урегулирован мирным путем на основе базовых принципов. Армения не соблюдает ни одно из этих условий, продолжает свои провокации».