Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что передача противотанковых комплексов Javelin не влияет на степень боеготовности американских военных, сообщает ТАСС.

«Министерство обороны, конечно, <…> обеспечивает, чтобы у нас было то, что нам необходимо для защиты. Мы смогли передать технику Украине с американских складов, в том числе Javelin, не влияя на боеготовность ВС (США)», — сказала она.

По словам Псаки, США стремятся пополнять свои склады и восстанавливать запасы вооружений для союзников и партнеров. В частности поэтому, добавила она, для этих целей Белый дом запросил ресурсы у Конгресса США.

Ранее в Пентагоне заявили, что США отправят на Украину переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, противотанковые управляемые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и другое военное оборудование.

По данным американского Минобороны, ВВС США должны были доставить груз до конца апреля этого года