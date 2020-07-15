«Помните, как лиса делила головку сыра, посредничая между двумя медвежатами?» — Алекс Григориевс о столкновениях на границе

Ситуация на азербайджано-армянской границе находится в центре внимания мировых СМИ и экспертов разных стран. Кому же выгодно в такое трудное для мира время подобное обострение? Ответ на этот вопрос # попыталось найти вместе с литовским экспертом Алексом Григориевсом.

— Как вы оцениваете последнее обострение между Азербайджаном и Арменией?

— Я бы с гораздо большим удовольствием оценивал прогресс в переговорах о мире, если бы он был. Военные действия, даже ограниченные, оставляют после себя инвалидов, сирот и вдов, могилы погибших, разрушенные дома и дороги, горе, несчастье и ненависть.

Я думаю, что к обострению ведут несколько факторов, основным из них является продолжающееся ухудшение экономической ситуации во всем регионе в связи с пандемией. Отдельно следует упомянуть и не очень удачное оживление мирного процесса, который, тем не менее, насторожил всех, кто заинтересован в сохранении состояния не то мира, не то войны. Очень надеюсь, что до большой войны дело не дойдет.

— Можно ли сказать, что Россия пытается нагнетать ситуацию?

— Россия – основной выгодополучатель от подвешенной ситуации. То есть, подвешены Армения и Азербайджан, а Россия изображает из себя посредника и миротворца. Помните, как в известной сказке лиса делила головку сыра, посредничая между двумя медвежатами? В результате медвежатам досталось по крошке сыру, а все остальное съела лиса.

Напомню, что Россия десятилетиями была «посредником и миротворцем» в конфликте между Грузией и ее частями: Абхазией и Южной Осетией. Все на Кавказе знают, чем это закончилось. Россия может нагнетать ситуацию, чтобы наказать Армению и Азербайджан за излишнюю, по мнению московских стратегов, самостоятельность, а также, чтобы показать, что «без России никуда!», но вряд ли она заинтересована в большой войне.

— Возможен ли сценарий, при котором Россия и Турция столкнутся в данном регионе?

— Теоретически, возможно все. Никто не думал, что Россия оккупирует Крым и другие части Украины, тем не менее это произошло. Просто в кавказском узле замешаны не только Россия и Турция, но и Иран и Запад. И никто, даже Азербайджан, хотя иногда кажется, что он этого не осознает, не заинтересован в большой войне, которая может привести к большому переделу территорий на Южном Кавказе.

— Многие российские эксперты считают, что Запад, а именно США, безразличны ко всем этим событиям. Насколько данный тезис соответствует действительности?

— Многим российским экспертам весьма свойственна тенденция выдавать желаемое ими за действительное. Да, для стран Запада очень трудно выбирать стороны в этом конфликте, и они тем более заинтересованы в сохранении статуса кво и действительно мирном разрешении конфликта. В известном смысле в этом же заинтересована и Турция, которая является частью коллективного Запада (НАТО) и не хочет усиления ни России, ни Ирана. Так, что если конфликт зайдет слишком далеко, все стороны будут сдерживать воюющих.