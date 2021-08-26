К сожалению, Украине с президентами-демократами не очень-то везет, и это не только наше мнение, временами на то намекают сами украинские эксперты.

Дело в том, что срок президентства в Украине не вечен, через десять лет демократически избранный президент уступает свой пост другому. Поэтому президенты должны успеть в течение максимум двух сроков решить проблемы, стоящие перед страной.

Помнится, когда В. Зеленский был избран президентом, ликовали не только украинцы, но и зарубежные политические наблюдатели. И на то были веские причины.

Во-первых, Зеленский не был партократом как В. Юшенко и олигархом как П. Порошенко. Ожидалось, что за короткий срок он может нанести сокрушительный удар по коррупции, как в свое время сделал М. Саакашвили в Грузии. Заметим, что коррупция создает определенные проблемы и в отношениях с США и ЕС. Бывший президент США Д. Трамп говорил об украинской коррупции во всеуслышание на обсуждениях в кулуарах саммитов НАТО.

Во-вторых, его избрание стало достойным ответом на российскую черную пропаганду по поводу современного «украинского фашизма» — согласитесь, фашисты не стали бы избирать президентом человека еврейской национальности…

Но Зеленский тоже пока еще не полностью оправдал доверие своих избирателей. Конечно, это не значит, что он не старается. На днях он пытался сформировать «крымскую платформу», даже провел военный парад с участием союзных государств. А теперь все находятся в ожидании встречи Зеленского с американским президентом Джо Байденом, который состоится 30 августа.

Напомним, что Зеленский сделал попытку встретиться с американским коллегой перед встречей Байден — Путин, но Байден с такой постановкой вопроса не согласился, пригласив своего украинского коллегу посетить с визитом его страну позже.

Ожиданий от этого визита довольно много, даже предостаточно. Во-первых, он должен продемонстрировать общее видение американцев по поводу конфликтов в постсоветском пространстве. Но реально, даже сами украинцы не очень-то верят, что им удастся вернуть Крым, по той простой причине, что оккупировавшая его сила несопоставима с украинской. Но тот факт, что почти все страны мира требуют де-оккупацию полуострова, вселяет определенный оптимизм. Проведенная Зеленским «Крымская платформа» вновь продемонстрировала это. Пожалуй, это есть еще один аргумент в пользу того, что России не удастся так легко «приватизировать» этот красивейший полуостров.

Другим ожиданием от встречи следует считать вопрос о принятии Украины в НАТО. Тут американцам следует назвать хоть какие-то конкретные сроки. «Украина станет членом НАТО!» — всем уже надоели подобные заявления натовских политиков и дипломатов. Каждый раз, когда озвучивается подобное заявление, возникает встречный вопрос: «Когда же?». Думается, что наступило время конкретизировать и этот вопрос.

Вместе с тем, даже то, что Байден согласился принять Зеленского, уже много значит. И русские прекрасно это понимают. Накануне встречи Байден-Путин они в буквальном смысле ликовали, что американсский лидер соизволил встретиться с российским коллегой.

В свое время и президент П.Порошенко пытался встретиться с американским президентом. Но у него была личная проблема – дело в том, что во время выборов того периода Порошенко поддержал Хилари Клинтон.

У Зеленского же таких проблем нет, вдобавок, он может рассчитывать на поддержку еврейской диаспоры США…

До 30 августа осталось меньше недели. Но уже в российской системе власти чувствуются определенные тревоги. «Крымская платформа» уже создала почву для беспокойства. Дело в том, что будущее России неопределенное. Сами россияне временами говорят о необходимости очередной перестройки. Понятно, что, если такое случится, тогда россиянам не до Крыма будет.

Но у них есть своя, т.н. московская защита: крымским татарам мешают вернуться на полуостров, его население теперь в основном состоит из русских. Это, пожалуй, главное орудие России в борьбе за Крым.