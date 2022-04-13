Президент Польши Анджей Дуда выступил против того, чтобы был диалог с Россией, пока Москва не признает нарушения на Украине. Соответствующее заявление он сделал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла в Киеве, передает ТАСС.

По его словам, с теми, кто нарушает «все правила», не ведут диалог.

«Сначала они должны признать нарушение, сначала, коротко говоря, должны быть побеждены, чтобы можно было начать нормальный разговор», — указал Дуда.

Также он отметил необходимость новых санкций против РФ.

«Это должны быть исключающие санкции, чтобы они довели до завершения этой войны и чтобы на будущее это было примером того, что так делать нельзя, что это недопустимо», — добавил польский лидер.

Ранее Дуда заявлял о «бессмысленности» диалога с Россией.

Дуда приехал в Киев утром в среду, 13 апреля, на поезде вместе с президентами Латвии, Литвы и Эстонии. На Украине они посетили населенный пункт Бородянка в Киевской области.