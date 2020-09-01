Польский МИД призвал посольство РФ пройти тест о Второй мировой

МИД Польши призвал посольство России пройти свой тест о Второй мировой войне в качестве «челленджа», подобное предложение также было направлено посольствам Эстонии, Латвии, Великобритании и США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Всего в тесте представлены 18 вопросов, в том числе о пакте Молотова-Риббентропа, ротмистре Пилецком или Ялтинской конференции. Викторина представлена на польском, английском и русском языках.

Польша трактует историю Второй мировой войны иначе по сравнению с Россией. Так, Варшава считает, что вина за начало войны лежит на нацистской Германии и СССР.