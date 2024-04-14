Украинские пограничники задержали возле границы с Венгрией четырех граждан Польши на квадроциклах – участники экстремального заезда из Польши в Турцию заблудились и случайно пересекли границу.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщила Госпогранслужба.

Туристы на квадроциклах заехали на территорию Украины вне пунктов пропуска, их остановил патруль инспекторов пограничной службы «Бодалово» Мукачевского отряда.

Выяснилось, что это граждане Польши, которые участвуют в экстремальном заезде для любителей мотоциклов и квадроциклов.

«Иностранцы объяснили, что являются членами сообщества, которое занимается экстремальным прокатом кроссовых мотоциклов и квадроциклов. В апреле в Польше стартовала акция под названием «2222 км», смысл которой заключается в том, что добровольцы, которые принимают в ней участие, обязаны проехать по маршруту от Кракова до Стамбула, преодолевая ежесуточно около 300 км в основном по бездорожью. Из-за проблем со связью, иностранцы заблудились, потеряли ориентировку на местности и не заметили, как оказались на территории Украины», – сообщает ГПСУ.

На мужчин составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» и направили дела в суд.

«Вскоре, в порядке реадмиссии, их вернут в Венгрию», – добавили в Госпогранслужбе.