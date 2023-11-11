Десятки тысяч людей вышли на марш, организованный польскими националистическими группами в Варшаве по случаю дня независимости Польши, сообщает Associated Press (AP).

Участники марша прошли от центра города к национальному стадиону. Многие призывали к так называемому «Полекситу» — выходу Польши из ЕС, отмечает агентство.

«По словам мэра Варшавы Рафала Тшасковского, в этом году мероприятие посетило около 40 тыс. человек, прошло оно мирно», — передает AP.

Среди участников марша, как пишет агентство, выделялись футбольные болельщики, которые держали в руках транспаранты с ультраправыми лозунгами. Некоторые из них также принесли на акцию флаги ЕС и растоптали их.