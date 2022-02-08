Не менее 32-х из 75 граждан России, признанных властями СМИ-«иноагентами» и внесённых в соответствующий реестр, уехали за границу или собираются это сделать в ближайшее время. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си. По её подсчётам, не менее 43 процентов «иноагентов» выбрали путь эмиграции. Ещё 14 человек из списка СМИ-«иноагентов» жили за границей ещё до своего включения в список.

Физических лиц в реестр СМИ-«иноагентов» начали вносить в декабре 2020 года. В последний на данный момент раз людей в этот реестр вносили 30 декабря прошлого года.

В России существует несколько реестров «иноагентов», но физические лица — граждане страны — сейчас внесены только в один из них, в реестр СМИ-«иноагентов». Этот статус накладывает на человека множество обязательств, среди которых создание юрлица, обязательная отчётность о доходах и расходах, обязанность маркировать все публикации, включая записи в личных аккаунтах в соцсетях, специальным объявлением о «иноагентском» статусе.

Большинство в списке (41 из 75 человек) — российские журналисты. Почти половине из них в итоге пришлось уехать из России.