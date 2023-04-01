МВД Грузии сообщило о задержании 28-летнего мужчины в связи с пожаром в фешенебельном тбилисском отеле Ambassadori.

Гражданство задержанного не сообщается, известны только инициалы и дата рождения: некий А.Л., 1995 г.р.

По данным следствия, посетитель устроил пожар, который распространился на третий и четвертые этажи здания. Он обвиняется в порче или уничтожении вещей путем поджога, преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Следствие ведется по статье 187, часть 2, подпункт “А” УК Грузии.

Телеканал Pirveli накануне распространил версию, согласно которой мужчина крупной проигрался в казино, после чего поджег гостиницу.

По другой версии, у задержанного – психические проблемы.

Издание Prime Time высказывает предположение, что поджигатель – тот самый мужчина, кадры с которым моментально облетели соцсети. Во время пожара в соседнем корпусе он вышел на веранду отеля голым и невозмутимо давал себя снимать. Позже появились фотографии, где он уже в холле, в сопровождении охраны отеля – по-прежнему не одет, только в накинутом сверху банном халате и одноразовых тапочках. (newsgeorgia.ge)