Полиция США увидела в TikTok пропавшую 18 лет назад девушку

Полицейские Соединенных Штатов увидели на видео, распространенном в TikTok, девушку, которая пропала в 2003 году. Об этом в субботу, 8 мая, сообщает Daily Star.

Кадры с интервью с предположительно пропавшей девушкой распространились в TikTok и дошли до полиции США. По данным правоохранительных органов, внешность девушки очень похожа на внешность пропавшей без вести 18 лет назад Софии Хуарес, поэтому полиция взялась за расследование этого дела.

«Честно говоря, я не люблю свой день рождения: у меня слишком много мыслей по поводу этого праздника, так как он каждый раз вводит меня в ступор. <…> Да, меня похитили. Возможно, из Италии, возможно, из Японии. Я надеюсь, что за мной вернутся и я узнаю, откуда я родом, но на данный момент я родом из Синалоа», — рассказала девушка мексиканскому журналисту Оскару Зазуэта.

Как уточняется, американские полицейские намерены поговорить с девушкой и провести тест ДНК в целях заключения окончательных выводов.

София Хуарес была похищена в округе Кенневик, штат Вашингтон, 4 февраля 2003 года накануне ее дня рождения — девочке должно было исполниться пять лет. (iz.ru)