В Индонезии пропавшая женщина была найдена в брюхе гигантского питона, сообщила 8 июня газета Daily Mail.

Издание публикует кадры, на которых местные жители достают женщину из брюха змеи.

Как уточняется, 50-летняя мать четверых детей Фарида пропала 6 июня. Она отправилась продавать продукты на местном рынке через лес недалеко от своего дома в деревне Калемпанг, Индонезия. Муж Фариды Нони забеспокоился, что она не вернулась домой к вечеру, оповестил других местных жителей, после чего начались поиски. На следующий день они нашли в лесу 6-метрового питона с огромным брюхом. Муж Фариды и несколько местных жителей вскрыли его мачете и обнаружили женщину.