В индонезийской провинции Южный Сулавеси второй раз за месяц огромный питон целиком проглотил женщину: теперь жертвой стала 36-летняя жительница деревни Ситеба.

Власти региона обеспокоены «конфликтом между человеком и дикой природой», пишет The Asean Daily, пишет rtvi.com.

Жертва, которую звали Сириати, ушла из дома ранним утром 2 июля, чтобы купить лекарство своему больному ребенку. Она долго не возвращалась, и в конце концов обеспокоенная семья начала поиски. Муж женщины, Адианса, нашел обувь и брюки супруги примерно в 500 метрах от их дома.

Начальник местной полиции Идул рассказал: «Вскоре после того, как были найдены вещи, Адианса заметил змею примерно в 10 метрах от тропы. В тот момент питон был еще жив».

Глава деревенской администрации добавил, что подозрения вызвал неестественно раздутый живот питона. В отчаянной попытке подтвердить свои худшие опасения жители деревни собрались, чтобы помочь Адиансе разрезать живот змеи. Внутри они обнаружили тело Сириати.

«Змея, по-видимому, напала на Сириати, когда та шла одна по лесу, и раздавила ее насмерть, сжав, прежде чем начать глотать. Когда муж ее нашел, ноги женщины торчали из пасти питона», — описывает случившееся Hindustan Times.

Хотя такие инциденты считаются крайне редкими, это не единичный случай в регионе: буквально в прошлом месяце еще одна женщина — местная жительница по имени Фарида — стала жертвой сетчатого питона в другом районе Южного Сулавеси. У погибшей остались муж и четверо детей.

В последние годы в провинции произошло несколько подобных трагедий, напоминает NDTV. В 2023 году местные жители убили восьмиметрового питона, который задушил и проглотил одного из фермеров в деревне. В 2018 году в городе Муна на юго-востоке Сулавеси внутри семиметрового питона была найдена мертвой 54-летняя женщина. Годом ранее в Западном Сулавеси пропал фермер, а затем его нашли проглоченным четырехметровым питоном на плантации масличных пальм.