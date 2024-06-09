В Индонезии гигантский питон проглотил женщину, тело через день извлекли из желудка рептилии.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в селении Калемпанг в провинции Южный Сулавеси. Шестого июня 45-летняя женщина вышла из дома и отправилась через лес на рынок, где торговала перцем.

Родственники забеспокоились, когда индонезийка не вернулась домой и подняли на поиски жителей селения.

На следующий день они обнаружили в зарослях гигантского пятиметрового питона с большим вздутием на животе, рядом лежали личные вещи женщины. Заподозрив худшее, жители селения убили рептилию и обнаружили тело в желудке.

Аналогичный инцидент произошел в 2017 года, когда тело мужчины обнаружили в желудке семиметрового питона спустя двое суток.

Огромные питоны, длиной шесть метров и более, встречаются в Индонезии и на Филиппинах. Эти неядовитые змеи очень редко нападают на людей и предпочитают охотиться на мелких животных.