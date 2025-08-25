Похоже, в личной жизни юной звезды Барселоны Ламина Ямаля произошли большие перемены. 18-летний игрок, которого уже называют будущей легендой футбола, сделал смелый шаг и фактически подтвердил романтические отношения с известной аргентинской певицей Ники Николь.

Поводом стало празднование 25-летия артистки. На инстаграм-сторис появилось фото, где пара сидит рядом в романтической атмосфере: праздничный торт с бантом, лепестки роз и мерцание свечи создавали особое настроение.

Ямаль выбрал стильный черный образ с золотыми аксессуарами, а Ники поразила откровенным платьем с вырезами, яркой красной помадой и эффектными волосами со светлыми прядями.

Интересно, что всего неделю назад пару заметили в аэропорту Барселоны после короткого путешествия в Монако. Теперь же праздничный вечер стал первым публичным «подтверждением» их отношений.

Особое внимание фанатов привлек рост девушки – всего 145 сантиметров. Даже рядом с Лионелем Месси, которого часто упрекают в невысоком росте, Ники выглядит миниатюрной. Отметим, что официально карликовостью считается рост ниже 147 см. Но, похоже, для Ямаля это совсем не проблема.

Фанаты активно обсуждают не только неожиданный союз, но и разницу в возрасте – Ламину недавно исполнилось 18, тогда как Ники отпраздновала свое 25-летие. (champion.com)