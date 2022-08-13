Американские полицейские установили личность человека, который напал на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди. Им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар, пишет Associated Press.

Об этом заявил представитель полиции Юджин Станишевски. По его словам, подозреваемый был арестован на месте происшествия. Мотивы преступления пока неизвестны.

Нападение на писателя произошло перед его лекцией в Нью-Йорке 12 августа. Мужчина выбежал на сцену и нанес Рушди более 10 ножевых ранений.

По данным американских СМИ, у писателя после удара ножом повреждены печень и нервы на руке. Рушди находится на искусственной вентиляции легких, после нападения он может потерять глаз.