Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) в районе станции метро «Кероглу» провели профилактические мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Как передает Report, сотрудники полиции провели разъяснительные беседы с жителями в подземном пешеходном переходе, в пассажирских автобусах и такси, призвали их соблюдать правила карантинного и санитарного режимов. Им сообщили, что использование медмасок обязательно, иначе против них будут приняты правовые меры.

В отношении не пользующихся медицинскими масками лиц приняты административные меры. В ходе рейда были оштрафованы водитель автобуса и несколько пассажиров.