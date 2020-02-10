Полиция Казахстана завела 25 уголовных дел после массовых беспорядков

Правоохранительные органы Казахстана зарегистрировали 25 уголовных дел после массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев на брифинге в понедельник.

«На сегодняшний день зарегистрировано 25 уголовных дел по фактам массовых беспорядков, призывов к беспорядкам, убийствам, хулиганству, применения насилия в отношении представителей власти, уничтожения имущества, а также незаконного изготовления оружия», — рассказал Сапарбаев.

По его словам, для расследования генеральной прокуратурой республики создана межведомственная оперативно-следственная группа. Ее главная задача — найти организаторов, зачинщиков, провокаторов и виновных.(ТАСС)

| 2020-02-10T15:37:01+00:00 10 февраля 2020, 19:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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