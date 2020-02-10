Полиция Казахстана завела 25 уголовных дел после массовых беспорядков

Правоохранительные органы Казахстана зарегистрировали 25 уголовных дел после массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев на брифинге в понедельник.

«На сегодняшний день зарегистрировано 25 уголовных дел по фактам массовых беспорядков, призывов к беспорядкам, убийствам, хулиганству, применения насилия в отношении представителей власти, уничтожения имущества, а также незаконного изготовления оружия», — рассказал Сапарбаев.

По его словам, для расследования генеральной прокуратурой республики создана межведомственная оперативно-следственная группа. Ее главная задача — найти организаторов, зачинщиков, провокаторов и виновных.(ТАСС)