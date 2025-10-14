Федеральная служба безопасности (ФСБ) России во вторник, 14 октября, объявила о возбуждении уголовного дела против Михаила Ходорковского и других участников «Антивоенного комитета России» (АВК). Их обвиняют по уголовным статьям о «насильственном захвате власти» и «организации террористического сообщества или участии в нем».

Среди фигурантов дела, кроме экс-главы ЮКОСа — экс-премьер России Михаил Касьянов, политики Гарри Каспаров, Владимир Кара-Мурза и Дмитрий Гудков, политолог Екатерина Шульман, экономисты Сергей Гуриев и Сергей Алексашенко, бизнесмены Борис Зимин и Евгений Чичваркин, журналисты Кирилл Мартынов и Евгений Киселев, публицист Виктор Шендерович, галерист Марат Гельман.

За «организацию террористического сообщества» в РФ грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного. За «насильственный захват власти» предусмотрено до 20 лет тюрьмы, а за «участие в террористическом сообществе» — до 15. В отношении Ходорковского также возбуждено дело по статье УК РФ за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

По версии российских силовиков, Ходорковский и другие участники комитета финансируют «украинские военизированные националистические подразделения», а также «ведут рекрутинговую деятельность по набору лиц в указанные формирования», якобы для последующей «реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем».

Кроме того, ФСБ РФ утверждает, что 30 апреля 2023 года «Антивоенный комитет России» принял в Берлине «учредительный (уставной) документ движения», в котором «заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России».

Судя по всему, речь идет о «Декларации российских демократических сил», подписанной в указанный день в столице Германии 68 уехавшими из РФ российскими оппозиционерами и активистами. Среди них был в том числе Михаил Ходорковский и другие участники «Антивоенного комитета России».

Подписанты документа, в частности, подчеркивали преступный характер войны в Украине и требовали вывода войск РФ со всех оккупированных территорий. Кроме того, в декларации говорилось, что режим Владимира Путина — «нелегитимный и преступный», и потому «должен быть ликвидирован».

«Антивоенный комитет России» — общественная организация, основанная группой общественных деятелей и активистов из России 27 февраля 2022 года. «Мы координируем усилия, поддерживаем антивоенных россиян и создаем пространство для солидарности, действий и взаимопомощи для людей, выступающих против войны, развязанной Кремлем», — указано на сайте проекта.

Среди направлений его деятельности, указанных на сайте, — сбор пожертвований на гуманитарную помощь Украине, в том числе на портативные электростанции для больниц и школ страны, чья энергетическая инфраструктура страдает от российских ударов. Также заявлена цель помогать антивоенным россиянам защищать их права за рубежом.

В январе 2024 года стало известно, что Генпрокуратура РФ признала «Антивоенный комитет России» «нежелательной организацией». Гражданам РФ запрещается сотрудничать с такими организациями, участвовать в их мероприятиях и распространять материалы под страхом наказания вплоть до уголовного. (dw)