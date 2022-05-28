Французская полиция не смогла справиться с допуском болельщиков на финальный матч Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».

Болельщики в количестве около 15 тысяч человек пытались без билета попасть на стадион. Полиция применила против болельщиков английской команды, расположившихся за пределами стадиона, слезоточивый газ. Все они были без билетов. Сообщается, что пострадали в том числе брат защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа с его беременной женой. Об этом он рассказал в своем Twitter.

«Организация вокруг стадиона и внутри него недостойна финала Лиги чемпионов! Использование слезоточивого газа в местах, где есть дети и болельщики, опасно!», — написал он.

Матч между командами должен был начаться в 22.00 по московскому времени на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Позже он был перенесен на 30 минут из-за того, что «Ливерпуль» попал в пробку по дороге на стадион.

Напомним, что изначально финальная игра должна была пройти в Санкт-Петербурге. Но из-за ситуации на Украине Россия лишилась права на проведение матча. (Газета.Ру)