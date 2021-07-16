Полицейский Лос-Анжелеса застрелил мужчину с пистолетом в руках на Аллее славы Голливуда. Позднее выяснилось, что оружие было муляжом, сообщает городская полиция в Twitter.

«Сегодня около 11:20 офицеры Голливуда ответили на вызов в районе Голливудского бульвара. Поступило несколько отдельных сигналов о человеке, вооруженном пистолетом», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место полицейские увидели человека, подходившего по описанию, с пистолетом в руке. Один из правоохранителей открыл огонь, в результате чего мужчина был ранен и доставлен в местную больницу, где скончался. Найденное при нем оружие оказалось муляжом.

При этом в ходе инцидента пострадала женщина, ее доставили в больницу. В настоящее время детективы опрашивают свидетелей происшествия. (Газета.Ру)