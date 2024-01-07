«Глобус» открывает сезон ежегодных голливудских наград, который завершится вручением «Оскара» 10 марта, и соберет главных звезд после шестимесячной забастовки актеров и сценаристов в 2023 году. Церемония, которая начнется, когда в Европе уже наступит понедельник, будет транслироваться в прямом эфире на канале CBS и на некоторых стриминговых платформах.
Присуждающая «Глобусы» Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) в 2021 году попала под огонь критики из-за обвинений в коррупции и отсутствии должного разнообразия среди голосующих членов.
Церемонию 2022 года пришлось отменить, а затем HFPA была распущена, а права «Глобусы» были проданы компаниям Eldridge Industries и Dick Clark Productions. В Голливуде даже поговаривали о бойкоте церемонии, однако эти слухи не оправдались.
Теперь число членов жюри выросло с 90 до 300 из 75 стран.
В этом году на «Золотых глобусах» появилось несколько новых номинаций, в том числе одна, в которой отмечаются кассовые достижения.
В этой связи хорошие шансы у «Барби» Греты Гервиг, заработавшей в мировом прокате 1,44 млрд долларов. Фильм вышел в прокат в один день с «Оппенгеймером», который собрал 953 млн долларов. Картины номинированы на девять и восемь премий соответственно.
Семь номинаций у картины Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», рассказыващей о членах племени Осейдж, жестоко убитых в 1920-х годах, когда белые поселенцы попытались переселиться на их землю в поисках нефти.
Фильм «Бедные-несчастные» также номинирован в семи категориях. В экранизации одноименного романа Йоргоса Лантимоса Эмма Стоун играет младенца, чей мозг пересадили в тело взрослой женщины.
Режиссерский дебют Селин Сонг «Прошлые жизни» удостоился пяти номинаций. Фильм рассказывает о женщине, живущей в США, которая вновь встречается с человеком, который был ее лучшим другом в школе, когда она росла в Южной Корее.
По четыре номинации получили байопик «Маэстро» Леонарда Бернстайна, судебная драма «Анатомия падения» и фильм «Май — декабрь» об актрисе, которая проводит время с реальной героиней своего следующего фильма, женщиной, оказавшейся в центре скандала в таблоидах.
Среди актерских номинантов — звезды «Барби» Марго Робби и Райан Гослинг, а также звезды «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-младший. Ди Каприо, Лили Гладстон и Роберт Де Ниро, снявшиеся в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», также претендуют на статуэтку.
Традиционно «Золотой глобус» — более легкое мероприятие, чем многие другие церемонии в сезон кинопремий.
В отличие от него, кинопремии «Бафта» и «Оскар» — гораздо более официальные мероприятия, а премии считаются более престижными. (bbc.com)