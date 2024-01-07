«Глобус» открывает сезон ежегодных голливудских наград, который завершится вручением «Оскара» 10 марта, и соберет главных звезд после шестимесячной забастовки актеров и сценаристов в 2023 году. Церемония, которая начнется, когда в Европе уже наступит понедельник, будет транслироваться в прямом эфире на канале CBS и на некоторых стриминговых платформах.

Присуждающая «Глобусы» Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) в 2021 году попала под огонь критики из-за обвинений в коррупции и отсутствии должного разнообразия среди голосующих членов.

Церемонию 2022 года пришлось отменить, а затем HFPA была распущена, а права «Глобусы» были проданы компаниям Eldridge Industries и Dick Clark Productions. В Голливуде даже поговаривали о бойкоте церемонии, однако эти слухи не оправдались.