В районе площади Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба. Пострадали три человека, сообщает AP со ссылкой на городской департамент полиции.

После стрельбы был задержан и допрошен один человек, но обвинения ему пока не предъявили. На опубликованном в соцсетях видео с места ЧП видно, как полиция окружает чью-то машину и оказывает помощь раненым, лежащим на земле. Несколько человек госпитализированы, но их травмы не представляют угрозы для жизни, уточнили правоохранительные органы.

По данным New York Post, причиной стрельбы стала ссора между двумя людьми. Стрельбу из пистолета устроил 17-летний подросток, пострадавшие — 18-летняя девушка и двое мужчин 19 и 65 лет. Их состояние оценивается как стабильное.