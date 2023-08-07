Взрыва в порту Дериндже на западе Турции повредил 13 из 16 элеваторов, пострадали по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщил мэр города Коджаэли Тахир Бююкакын в эфире телеканала Habertürk.

По словам мэра, состояние двоих пострадавших медики оценивают как тяжелое.

Взрыв у турецкого порта Дериндже прогремел в элеваторе в момент загрузки судна с зерном. Инцидент произошел около 14.40 по местному времени (совпадает с мск) в порту Дериндже, который расположен в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. По словам агентства IHA, толчки от взрыва ощущались в соседнем городе Гёльджук.