Полицейские в Вашингтоне стреляют в протестующих шариками со слезоточивым веществом

Сотрудники правоохранительных органов в субботу начали обстреливать протестующих у Белого дома так называемыми перечными шариками, содержащими слезоточивое вещество.

Сотрудник полиции не знал, что перед ним представитель прессы.

В акции протеста, спровоцированной гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, принимают участие сотни человек. Демонстранты забрасывают полицейских пластиковыми бутылками — пустыми, с водой, иногда с камнями. Несколько раз в сторону правоохранителей летели петарды. Демонстранты скандируют имя Флойда и выражают недовольство поведением полиции по отношению к чернокожим.(ТАСС)

| 2020-05-31T06:29:29+04:00 31 мая 2020, 10:51|12345 (Пока оценок нет)
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