Полицейские в США выстрелили несколько раз в спину афроамериканцу

Полицейские в городе Кеноше (штат Висконсин) при задержании выстрелили несколько раз в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Как отметила газета Kenosha News, тот был немедленно доставлен в госпиталь Милуоки (крупнейшего города штата), его состояние оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье, когда Блейк, по данным издания, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Отмечается, что сперва сотрудники полиции использовали против него электрошокер. Газета также опубликовала снятый очевидцем видеоролик, на котором видно, как полицейские стреляют в спину афроамериканцу в тот момент, когда он пытается сесть внутрь внедорожника серого цвета.

Согласно Kenosha News, Блейк был безоружен. Причины, по которым правоохранители открыли огонь по нему, пока неизвестны. Издание подчеркнуло, что полицейские не имели при себе нательных камер, что усложнит уже начатое расследование инцидента. На время разбирательства правоохранители, участвовавшие в задержании Блейка, отправлены в административный отпуск.(ТАСС)