Политика Дмитрия Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правозащитную организацию «Агора», адвокат которой представляет интересы Гудкова.

Собеседник агентства рассказал, что политик задержан на 48 часов. По его словам, Гудков проходит подозреваемым по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах, которое расследуется по ч. 2 ст. 165 УК России (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Ранее координатор движения «Открытая Россия» Татьяна Усманова сообщила, что полиция завершила обыск в доме Гудкова. По ее словам, после этого Гудкова повезли на допрос в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве.

До этогостало известно, что обыски у политика и его родственников, которые проходили во вторник, 1 июня, связаны с уголовным делом о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Дмитрий Гудков — депутат Государственной думы VI Созыва, лидер незарегистрированной «Партии Перемен».