Украинский президент Владимир Зеленский намерен отправить в отставку председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова в связи с непрофессионализмом, а также из-за того, что некоторые сотрудники его ведомства высокого ранга покинули свои посты после начала российской военной спецоперации. Об этом сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их данным, глава государства намерен заменить своего друга детства и экс-руководителя избирательного штаба Баканова на человека, который лучше разбирается в работе службы. Этим вопросом также занимается дипломат одной из стран Запада, который консультировал Киев по вопросам реформ, необходимых для модернизации СБУ. Многие аналитики считают, что возглавившему ведомство в 2019 году Баканову так и не удалось улучшить ее работу. На данный момент, информирует Politico, большая часть повседневной деятельности СБУ осуществляется из аппарата президента и людьми, которые «по-прежнему находятся в добром расположении» Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

На фоне российской спецоперации обеспечить плавную замену может быть непросто, считает один из источников издания. К тому же, продолжил он, Зеленский беспокоится по поводу того, как общественность оценит отставку в его близком окружении. В правительстве и в парламенте Баканова критикуют за то, что он не отреагировал как следует на спецоперацию РФ и не отдал надлежащих указов своим подчиненным. «Мы крайне недовольны его работой и сосредоточены на том, чтобы избавиться от него, — сообщил Politico близкий к Зеленскому чиновник. — Мы не удовлетворены его управленческими навыками, потому что сейчас нужны навыки антикризисного управления, которыми, как мы считаем, он не обладает».

Газета подчеркивает, что речь идет не только о Баканове, но и о решении бывшего начальника Управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко отдать приказ своим сотрудникам покинуть Херсон перед наступлением российских военнослужащих вопреки указаниям Зеленского. «Очень многие начальники региональных управлений СБУ вели себя очень странно. Некоторые убежали. Один парень, например, в Чернигове, сжег целое здание СБУ без всякой причины, просто потому что у него не было времени вывозить все документы», — сообщил источник издания. Президент ранее лишил генеральских званий экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, который покинул страну за несколько часов до начала спецоперации, и Криворучко. Зеленский также назвал генералов «антигероями».