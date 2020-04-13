Политический дальтонизм или от судьбы не убежишь…

С самого начала своего правления армянский премьер Никол Пашинян одержим идеей открыть посольство в Израиле. Можно было подумать, что в эти тяжелые пандемические дни коронавирус заставит его хотя бы временно забыть об этом.

Но, нет, армянский лидер ведет себя таким образом, как будто политические и дипломатические проблемы его страны носят чрезвычайный и неотложный характер. Неслучайно, когда другие страны вводили строгие карантинные режимы, Пашинян проводил в Нагорном Карабахе псевдо-выборы.

Даже такое довольно серьезное обстоятельство, что мировое сообщество не признало эти «выборы», не заставили армянского премьера оставить эту затею – 14 апреля ожидаются повторные выборы в Нагорном Карабахе, т.к. в первом туре никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов для избрания.

То же самое можно сказать и об открытии посольства в Израиле. После признания Дональдом Трампом столицей Земли Обетованной города Иерусалим, можно было подумать, что в этой проблеме возникли дополнительные трудности – ведь, неизвестно, где же открыть свое посольство: в Тель-Авиве или в Иерусалиме?..

Напомним, что, когда это проблема обсуждалась в ООН, Армения также выступила против решения американского президента, и только Грузия — единственная из южнокавказских республик — поддержала инициативу Трампа. Но выходит, что Пашинян для себя эту проблему уже решил: он собирается открыть посольство пока — что в Тель-Авиве, поэтому всех интересуют в большей степени мотивы этого решения и такой вопрос: насколько же оно реально?..

Касательно мотивов, заметим, что Израиль, вообще еврейский мир, является весьма важным фактором мирового сообщества, многие страны шутя называют Израиль пятидесятым штатом США. Нет, мы не будем рассказывать, насколько могуча еврейская диаспора во всем мире – это всем очевидно.

Понятно, что по географии охвата и по лоббистскому влиянию армянская диаспора тоже занимает не последнее место – но армяне одержимы идеей наращивать свой потенциал, объединившись с еврейским миром.

Не секрет, что Израиль из южно-кавказских стран больше всех сотрудничает с Азербайджаном: израильские нефтеперерабатывающие заводы покупают азербайджанскую нефть, Баку активно сотрудничает с Израилем в военно-технической сфере. Думается, что Ереван больше тревожит и беспокоит именно второе обстоятельство, т.е. военно-техническое сотрудничество между Тель-Авивом и Баку.

Известно, что в этой сфере Азербайджан имеет двух партнеров: Россия и Израиль.

У армян достаточно рычагов влияния на Россию, хотя они еще не смогли ограничить военно-техническое сотрудничество между Баку и Москвой. Но технические характеристики и качество российской военной техники, по мнению специалистов, находятся не на должном уровне. Израиль же предлагает самое качественное и высокоточное новое оружие, т.е. благодаря ему у Баку на военно-техническом рынке имеется выбор, что вовсе немаловажно, т.к. не только люди, но и страны должны иметь выбор. В противном случае, как говорится, приходится довольствоваться тем, что есть. Понятно, что в Ереване знают об этом и стараются закрыть второй военно-технический канал Баку.

Пока им это не удается, т.к. Израиль и Армению никакие интересы не связывают. Например, в случае России, Армения часто ссылается на то, что она является членом ОДКБ и ЕАЭС, числится военным союзником Москвы.

В этом отношении Азербайджан более свободная страна, плюс, его связывают с Израилем культурно-исторические корни – в настоящее время Азербайджан является единственной южнокавказской страной, на территории которой проживает крупная еврейская община.

Но взяться за осуществление непосильных, даже нереальных задач – это же национальная черта армян. Поэтому они не смотрят даже на такое предупреждение специалистов – политических аналитиков и политологов о том, что открытие армянского посольства в Израиле может испортить отношения с Ираном.

На самом деле, Тегеран уже не раз высказывался против этого. Но политический дальтонизм еще одно свойство армянских политиков и дипломатов.

Сейчас из-за пандемии коронавируса они сильно ограничили торгово-экономические отношения с Ираном и думают, что так будет всегда, т.е. если они смогли два месяца прожить без Ирана, то могут вообще жить без этой мусульманской страны, которую с Азербайджаном также связывают серьезные этнические, религиозные и культурные корни. Но армяне и на этот раз глубоко заблуждаются; есть такая поговорка, что география есть судьба. А от судьбы никуда не убежишь…