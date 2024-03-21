Сказка, как писал Александр Сергеевич Пушкин, ложь, но в ней, как настаивал классик, есть намек. Классик был прав. И его правоту можно доказать, если вспомнить сказку Корнея Чуковского про доктора Айболита. В сказе той есть такой персонаж, как антилопа Тяни-Толкай. Так вот, в реальной жизни, как показывают наши реалии, также можно встретить политических Тяни-Толкаев. К таковым, на мой взгляд, относятся Ариф и Рамиз Юнусы.

Рамиз Юнус живет в США, ранее он был жестким, зачастую оголтелым и предвзятым критиком руководства Азербайджана. Но, в ходе в 44-дневной войны и по ее окончании, он сменил риторику и ныне подчеркивает правоту, эффективность внешнеполитической линии официального Баку. Он регулярно выступает в украинских СМИ, ставя стратегию Азербайджана в пример официальному Киеву. Армянским СМИ он интервью и комментариев не дает, фейковые новости не распространяет. Одним словом, он выступает ныне с объективных позиций.

Другое дело его родной брат Ариф Юнус. Он проживает в Европе, откуда выходит в эфир армянских СМИ, тиражируя откровенную ложь и чушь, явно дуя в одну дуду с армянскими информационными провокаторами. Приведу последние примеры такой деятельности Арифа Юнуса, который до сих пор представляется как заведующий кафедрой конфликтологии и миграции Института мира и демократии Азербайджана.

Сразу замечу, что весь этот институт состоит из самого Арифа Юнуса и его супруги Лейлы Юнус. Соответственно, несложно представить, что в реальности представляет из себя кафедра конфликтологии этого института. В этой связи вспоминается известное изречение Фаины Раневской о том, что в реальности скрывается за самым красивым павлиньим хвостом. И я бы не стал приводить этот пример вывески и содержания, если бы Ариф Юнус не сделал ряд откровенно лживых заявлений.

«Россия сыграла серьезную роль в возвращении Азербайджану Карабаха, без помощи России Азербайджан не смог бы вернуть Карабах», — заявил он. И это была ложь. Мне даже как-то неудобно напоминать одному из Юнусов, что 44-дневная война, в результате которой была возвращена большая часть оккупированных территорий Азербайджана, имела место в 2020 году. Соответственно, будь у России, которая являлась страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, желание «сыграть серьезную роль в возвращении Азербайджану Карабаха», то она могла бы сделать это ранее, в течении более чем четверти века, что 20% наших земель находились под армянской оккупацией.

Что до самой 44-дневной войны, то в ее ходе 500 членов банды «Вагнера» воевали на стороне Армении против Азербайджана в начале ноября 2020 года. Причем, Радио Свобода, сообщало тогда, что первые бойцы «ЧВК Вагнера» прибыли в Карабах еще в конце августа-начале сентября, то есть до начала 44-дневной войны. Той самой, в ходе которой Армения воевала против Азербайджана, используя российское оружие и боеприпасы, которые регулярно доставлялись из Москвы в Ереван, о чем горделиво рассказывали лидеры армянской диаспоры РФ.

Такой вот была «помощь» Азербайджану со стороны России. Кстати, ее масштабы Ариф Юнус мог бы оценить, посети он Музей военных трофеев в Баку. Там выставлена исключительно российская военная техника, в том числе и та, на которой есть буквы Z и V. Танки, БТР, БМП с такими же буквами тысячами уничтожены и украинской армией, отражающей российскую военную агрессию. Напомню, в этой связи и то, о чем по окончании 44-дневной войны в выпуске программы «Наповал» заявил известный российский журналист Александр Невзоров.

«Искореженную и закопченную русскую мечту провезли по улицам Баку. Больнее всего было русским патриотам. Для них День Победы в Азербайджане стал смертельным зрелищем. В совершенно непотребном виде искореженную и закопченную провезли по улицам Баку русскую мечту, национальную идею России. Технику. Погибшую и искореженную. Все то же самое, что так гордо показывали на параде 9 мая в Москве, провезли и в Баку. Москва показала, как это выглядит свежим, покрашенным, надраенным и на параде. А Баку показал российскую супертехнику после реального боя. И показал ее истинную цену: С-300, С-400, «Панцири», «Грады», «Триумфы», танки, БРДМ, БТР, БМП – все, на что молится Россия», — указал тогда Невзоров на важное обстоятельство.

Но Ариф Юнус умудрился не увидеть леса за деревьями. Что и не удивительно. Ведь он врал и в ходе 44-дневной войны, ставя под сомнение способность Азербайджана одержать победу. Потом он всячески старался очернить акцию экоактивистов на Лачинской дороге. Он выгораживал российско-армянского олигарха Рубена Варданяна. В общем, дудел он в одну дуду с армянской пропагандой. Вот и сейчас он делает ровно то же самое.

Это ведь в Армении любят оправдывать свое военно-политическое фиаско тем, что «Россия нас предала» или «Россия была на стороне Азербайджана». Такую ложь, что интересно, распространяла и армянская власть и ее оппоненты в лице «карабахского клана». Получается, что Ариф Юнус, вольно или невольно, подыгрывает им. Учитывая поразительную схожесть в риторике, возникает оправданное подозрение, что он и есть часть армянской пропаганды.

И потому не удивительной является его ложь про «помощь России Азербайджану в 44-дневной войне». Кстати, она появилась весьма «своевременно». Аккурат, когда имеет место усиление давления на Россию, которая продолжает совершать преступления в войне против Украины.

Я могу привести и кучу иных примеров осознанной лжи со стороны Арифа Юнуса. Но уже приведенного одного факта достаточно, чтобы констатировать удивительность ситуации, при которой Ариф Юнус, по сути, занимает позицию, противоположную той, что занимает Рамиз Юнус. Что это — политический аналог антилопы Тяни-Толкай или игра в «хорошего и плохого полицейских», которую играют два родных брата? Время покажет.