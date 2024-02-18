Американский сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс заверил союзников по НАТО, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США они могут рассчитывать на защиту со стороны Соединенных Штатов от внешней агрессии. «Конечно, мы любим наших союзников по НАТО. Мы ценим НАТО, и это относится ко всему политическому спектру, но Европа должно стать самостоятельнее в вопросах безопасности, в этом заключался мессидж Трампа», — сказал он журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 18 февраля.

Джеймс Дэвид Вэнс входит в число конгрессменов-республиканцев, особенно близких к Трампу, указывает агентство dpa. Дональд Трамп на прошлой неделе поставил под вопрос защиту союзников по НАТО, которые недостаточно инвестируют в оборону. Эти слова вызвали горячие дебаты в Германии и Европе о том, как лучше защитить себя собственным силами, включая возможность создания собственного европейского ядерного зонтика.

Вэнс — один из более чем 30 конгрессменов США, участвующих в Мюнхенской конференции. Внимание участников форума приковано к ним еще и потому, что в настоящее время в Конгрессе из-за республиканцев заблокирован новый пакет помощи Украине на сумму в 60 млрд долларов. Сенат, где большинство имеют демократы, уже одобрил этот пакет, но согласие Палаты представителей, где большинство у республиканцев, под вопросом.

Вэнс оценил шансы принятия пакета в Палате как 50 на 50. Он отверг обвинения в том, что республиканцы используют блокаду пакета помощи Украине из тактических соображений в рамках предвыборной борьбы. «Республиканцы не блокируют украинский пакет из-за предвыборной кампании Трампа. Республиканцы настроены к этому пакету скептически, потому что считают, что он не в интересах нашей страны», — пояснил сенатор. (DW)