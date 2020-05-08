Покатились глаза собачьи: в столице орудуют живодеры, а ответственные структуры бездействуют

За свою недолгую жизнь многие бездомные собаки испивают горькую чашу страданий до дна, и происходит это по вине человека. Их «преступление» лишь в том, что они никому не нужны, их «порок» — доверие и любовь к людям.

На днях Баку потряс очередной, уже третий за последнее время, случай издевательств над бездомной собакой – ей выкололи глаза. Измученное животное обнаружили в Белом городе. Сейчас волонтеры пытаются, но пока не могут ее поймать. Об этом # сообщил зоозащитник Фарид Мансуров.

«Собака очень напугана, и для нас сейчас главное, чтобы она не попала под машину. До этого было несколько аналогичных случаев, когда собакам в столице выкалывали глаза. Это означает, что в Баку появилась группа живодеров. В нашем приюте мы занимаемся спасением собак, и можем с полной ответственностью заявить, что количество собак с механическими травмами глаз, причем рукотворными травмами, возросло в разы. Раньше такого не было. В последний месяц творится настоящий кошмар», – заявил он.

Большинство маньяков начинали свой кровавый путь именно с издевательств над животными, а потом переходили на людей. После того, как людям с больной психикой (а психически нормальные такое не сотворят) надоедает мучить собак, кошек, птиц, они начинают издеваться над самыми уязвимыми социальными группами – детьми, женщинами, стариками. Зоозащитник подчеркивает, что от предотвращения издевательств над животными, выиграет общество в целом.

«Но всякий раз, когда мы сталкиваемся с жестокостью в отношении животных и МВД, и Минэкологии, в чьей компетенции этот вопрос, не хотят выполнять свои прямые обязанности. Жестокое обращение с животными квалифицируется по статье 274 Административного кодекса АР. Согласно ей, виновных штрафуют на 500 манатов. Чтобы Минэкологии оштрафовало, МВД сначала должно найти преступника, а там, – говорит Мансуров, – тянут время и в итоге никого не находят. А ведь по всему городу установлены камеры, и отыскать живодеров при желании не составит труда».

Бездомные животные, по его словам, согласно закону являются собственностью государства. Это закреплено в гражданском кодексе АР, и если кто-то наносит вред бездомным животным, потерпевшим считается государство.

Глава общественного объединения защиты животных Азер Гараев в свою очередь подчеркнул, что насилие над животными является индикатором того, что происходит в обществе.

«Это уже третье животное с выколотыми глазами за месяц. Первую собаку спасти не удалось, вторая сейчас на лечении. Их, – подчеркивает зоозащитник, – обнаружили в разных частях города, что может говорить о том, что действует не один живодер, а может и не одна группа. Это люди без морали, без жалости, они способны устроить любой теракт где угодно, даже в детском саду. А может быть это сделали дети, скажем, по наущению взрослых. Покажите мне детские комнаты полиции, в которой стоят на учете дети, замеченные в издевательствах над животными. Их нет!»

Почему такие случаи стали происходить сейчас? Во-первых, по его мнению, изоляция людей из-за карантина сыграла на руку садистам, ведь если раньше их кто-то мог увидеть, помешать, то на пустых улицах проще творить беспредел. Во-вторых, в этом виновато отсутствие нормальной системы образования и воспитания.

«В стране нет гуманного экологического образования. В развитых странах детсады, школы, интернаты, реабилитационные центры, исправительные учреждения создают условия для общения детей с животными. Где вы видели такое у нас? А ведь еще в 1999 году Гейдар Алиев подписал закон о непрерывном экологическом образовании», – говорит Гараев.

В 2004 году Общество защиты животных при поддержке посольства Норвегии в Азербайджане выпустило первое адаптированное учебное пособие для 4-8 классов средних школ «Гуманное экологическое образование». Оно прошло апробацию в Центре экологического воспитания Минобразования, получило хорошие отзывы, но дальше этого дело не пошло. Тираж был маленький, всего 500 экземпляров, и этого, конечно, не хватило бы на все школы. Пособие не было включено в учебный план, или хотя бы во внеклассную программу. В 2017 году Центр экологического воспитания был упразднен, рассказал эксперт. В стране нет парков юннатов, нет контакта между школьниками и животными.

Но свято место пусто не бывает, и если детей не учить позитивному, доброму, то найдутся те, кто научат их плохому. Эксперт не исключает, что детей могут заманивать, скажем, в секты, а ослепление собак может быть частью какого-то обряда черной магии.

Он также отметил, что никакой реакции со стороны МВД на такие случаи нет, и это ненормально. Сейчас имеет место бездействие исполнительных и законодательных органов.

«За такое должны применяться не штрафы, а уголовная ответственность. Если бы такие преступления перешли из административных в разряд уголовных, их расследовали бы, ведь нераскрытое преступление – минус правоохранительным органам. К тому же к уголовной ответственности может приплюсовываться и огромный штраф. Во всех цивилизованных странах наказание за жестокое обращение с животными предусмотрено именно в Уголовном кодексе», – подчеркнул Гараев.

Но и этого мало. Нужен также закон о защите животных от жестокого обращения, где должно подробно говориться, что относить к жестокому обращению. Выкалывание глаз – бесспорно жестокое обращение, но есть и менее очевидные, такие как оставление животных без воды, еды, под палящим солнцем и т.д. По словам зоозащитника, закон, защищающий животных, принят уже не только в развитых странах Запада, но и в некоторых странах бывшего СССР. Его отсутствие в Азербайджане вызывает недоумение.

С живодерами бороться необходимо, защищать тех, кто не могут сами себя защитить – обязательно в цивилизованном обществе. При попустительстве добра зло растет и крепнет. Многим, как говорит Гараев, кажется, что оно их не коснется, но это не так. Оно, как опасный вирус, никто не может чувствовать себя в безопасности, если для проявления зла имеются благоприятные условия.

P.S. Мы обратились в связи с фактом издевательства над собакой в Министерство экологии, где пообещали разобраться в случившемся. Хочется надеяться, что виновный или виновные понесут заслуженное наказание…