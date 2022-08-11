Житель Боливии, похороненный заживо по ошибке, смог выбраться из гроба, пишет Mirror. Мужчина потерял сознание во время пьянки.

Виктор Альварес рассказал, что отдыхал на фестивале, но выпил слишком много алкоголя и потерял сознание. Мужчина не помнит, что с ним происходило, лишь только то, что открыл глаза уже лежа в гробу, который закопали под землю.

«Я подумал, что проснулся в своей кровати, но хотел встать и не смог пошевелиться. Мне удалось сломать гроб и выбраться», — рассказал боливиец.

Сам Виктор считает, что его попытались принести в жертву духу природы. Оказавшись на свободе, Альварес обратился за помощью в полицию и рассказал офицерам о том, что с ним произошло. Правда, те ему не поверили, решив, что мужчина слишком пьян. (Газета.Ру)