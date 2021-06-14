Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей на освобожденных территориях, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Абышов Сирадж Абыш оглу, Алиев Ариф Агалар оглу и Ибрагимов Магеррам Али оглу награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» 3 степени.

Напомним, 4 июня автомобиль, в котором находились члены съемочной группы, подорвался на противотанковой мине на дороге в селе Сусузлуг Кяльбаджарского района. В результате корреспондент АзерТАдж Магеррам Ибрагимов, оператор AzTV Сирадж Абышов и заместитель представителя исполнительной власти Кельбаджара в селе Сусузлуг Ариф Алиев погибли, четыре человека получили ранения.