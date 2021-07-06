Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба задумался о переходе в ПСЖ. Об этом в Twiter сообщил французский журналист Адриен Гренье.

По информации источника, хавбек все больше склоняется к смене клуба. Сейчас представители парижан общаются с окружением игрока.

На чемпионате Европы-2021 Погба провел четыре матча. Полузащитник забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Сборная Франции прекратила борьбу за титул на стадии 1/8 финала.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Контракт 28-летнего игрока с манкунианцами истекает летом 2022-го. (lenta.ru)