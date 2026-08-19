Футбольный клуб «Монако» и французский полузащитник Поль Погба расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Ранее ТАСС сообщал, что в июне 2025 года Погба подписал соглашение с «Монако», которое рассчитано до 30 июня 2027 года.

«Клуб выражает глубокую благодарность победителю чемпионата мира 2018 года за оказанное доверие и высочайший профессионализм, проявленный им на протяжении всего времени пребывания в «Монако», — говорится в заявлении.

«Я хотел бы поблагодарить президента и руководство, моих товарищей по команде, весь персонал, а также всех болельщиков, которые верили в меня. Представлять этот клуб и княжество было невероятным опытом», — сказал Погба.