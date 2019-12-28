Подрядчики из США платили афганским талибам для обеспечения защиты

Семьи 143 военнослужащих и контрактников ВС США, убитых или раненых в 2009-2017 годах в Афганистане, подали иск на крупных американских и международных подрядчиков, которые сотрудничали с членами террористической организации «Талибан». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как отмечается, упоминаемые подрядчики платили талибам, чтобы те их защищали. Также они брали террористов на работу.

Издание отмечает, что перечисления совершались «несмотря на то, что эти деньги способствовали нападениям боевиков на американские войска и фирмы, которые не занимались такой деятельностью».

Иск направлен против компаний DAI Global LLC и Louis Berger Group. Их представители не прокомментировали произошедшее.(Газета.ру)