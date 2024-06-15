Следственный комитет возбудил уголовное производство в отношении лиц, которые материально стимулировали людей для участия в акциях движения «Тавуш во имя Родины». Об этом сообщает пресс-служба СК.

Дело возбуждено на основании записи, опубликованной в соцсетях.

По материалам дела житель Арташата Г.В. материально стимулировал жителя Вайоц Дзора В.Д и еще группу лиц, для участия в акциях. В частности, Г.В поручил В.Д передать 15 тыс. драмов ($30) некому Сурику и столько же оставить себе. Кроме того, Г.В и В.Д передавали через Сурика по 5 тыс. драмов ($10) иным лицам, для участия в акциях. Обвинение предъявлено В.Д. и он уже задержан, а по части Г.В полиции поручено задержать его.

Предположительно, это дело активиста АРФ «Дашнакцутюн» Герасима Варданяна, который сейчас находится у здания СК и ждет, чтобы его вызвали.