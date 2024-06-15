Следственный комитет возбудил уголовное производство в отношении лиц, которые материально стимулировали людей для участия в акциях движения «Тавуш во имя Родины». Об этом сообщает пресс-служба СК.
Дело возбуждено на основании записи, опубликованной в соцсетях.
По материалам дела житель Арташата Г.В. материально стимулировал жителя Вайоц Дзора В.Д и еще группу лиц, для участия в акциях. В частности, Г.В поручил В.Д передать 15 тыс. драмов ($30) некому Сурику и столько же оставить себе. Кроме того, Г.В и В.Д передавали через Сурика по 5 тыс. драмов ($10) иным лицам, для участия в акциях. Обвинение предъявлено В.Д. и он уже задержан, а по части Г.В полиции поручено задержать его.
Предположительно, это дело активиста АРФ «Дашнакцутюн» Герасима Варданяна, который сейчас находится у здания СК и ждет, чтобы его вызвали.
Ранее СК сообщил, что одиннадцать человек задержаны по подозрению в материальном поощрении граждан для участия в акциях протеста. Дело возбуждено на основании нескольких аудиозаписей, опубликованных в соцсетях. По данным ведомства на записи голоса сотрудников территориальных структур АРФД Ехегнадзора, и члена Верховного органа партии. Допрошен ряд лиц, проведено более 2 десяткова обысков, в ходе которых изъяты важные для следствия материалы. Варданян уже заявил, что 11 человек задержали, чтобы получить против него показания и создать основания для его ареста.