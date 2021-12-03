3 декабря между Фондом Гейдара Алиева и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) был подписан очередной меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает АПА, меморандум предусматривает реализацию до конца 2025 года в Азербайджане различных проектов в области развития детей в раннем детстве, инклюзивного образования, развития подростков и молодежи.

На встрече с представителем ЮНИСЕФ в Азербайджане Алексом Хайкенсом исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов рассказал о проектах фонда в области образования, здравоохранения, социальной и культурной сферы, а также интеграции в общество детей, нуждающихся в особой заботе. Он отметил, что при поддержке Фонда Гейдара Алиева, вносящего вклад в создание инклюзивного общества, в зарубежных странах будут организованы выступления танцевальной группы, состоящей из детей-инвалидов.

На встрече была отмечена важность деятельности президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой по защите прав детей в социальной, медицинской и других сферах, в том числе по уходу за детьми, нуждающимися в особой заботе и лишенными родительской опеки.

Представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Алекс Хайкенс отметил сотрудничество с Фондом Гейдара Алиева по реализуемому проекту “Развитие в раннем детстве (EUDI)“, а также мероприятия в области окружающей среды и изменения климата, зеленых источников энергии, возобновляемых источников энергии. Алекс Хейкенс отметил, эффективность вовлечения детей в процесс обсуждения “детских дружественных центров” по защите прав детей и работ по разминированию на освобожденных территориях.

На встрече также были обсуждены проекты, которые будут реализованы совместно с фондом в сфере инклюзивного образования, поддержки и реабилитации инвалидов.

Напомним, что первый меморандум о взаимопонимании между Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Фондом Гейдара Алиева был подписан в 2019 году.