Подозреваемый в подготовке теракта в Петербурге клялся в верности ИГ

Один из задержанных по подозрению в подготовке теракта в Санкт-Петербурге поклялся в верности новому эмиру международной террористической организации «Исламское государство», сообщило ФСБ РФ.
О ликвидации предыдущего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии американский президент Дональд Трамп объявил в октябре.
Как ранее объявили в ФСБ, преступление пресекли благодаря информации от коллег из США. Теракт должен был произойти в Петербурге в людном месте в новогодние праздники. Задержанные, судя по данным спецслужбы, дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело.(РИА Новости)