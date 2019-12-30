Подозреваемый в подготовке теракта в Петербурге клялся в верности ИГ

Как ранее объявили в ФСБ, преступление пресекли благодаря информации от коллег из США. Теракт должен был произойти в Петербурге в людном месте в новогодние праздники. Задержанные, судя по данным спецслужбы, дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело.(РИА Новости)