В первые дни нового года в Азербайджане ощутимо повысились оптовые цены на муку. Причина – подорожание российского импорта из-за роста экспортных пошлин на вывозимую оттуда пшеницу.

По некоторым данным, стоимость 50-килограммового мешка в местной оптовой сети поднялась в среднем на десять манатов – до 36-40 манатв. Килограмм муки подорожал с 60 до 80 гяпиков.

Информацию о вчерашнем резком подорожании подтвердил корреспонденту # руководитель Общественного объединения поддержки аграрных реформ, эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов:

«Оптовые цены выросли до 40 манатов за 50-килограммовый мешок. В рознице мука, естественно, дороже, — сообщил он. – Цены поднялись в Баку и Гяндже, где мука обычно дешевле, поскольку ее здесь производят, а также прочих районах страны. В среднем подорожание составило порядка 35-40 процентов, поскольку раньше мешок муки стоил от 27 до 30 манатов».

Для удержания цен производители муки получают субсидии, призванные покрыть часть их расходов. Решением правительства производителям за каждую реализованную тонну муки полагается помощь в размере 35 манатов ($20,6 по текущему курсу). Для предотвращения экспорта пшеницы и муки на вывоз из страны каждой тонны продукта была установлена пошлина в размере 200 долларов. Были и другие меры поддержки, правительство сделало все возможное, однако все это теряет эффективность из-за растущих в России экспортных пошлин и дорожающего российского импорта, говорит Магеррамов:

«Экспорт местной пшеницы незначителен, а потому преграды, чинимые ее вывозу, не сильно сказались на внутреннем рынке и ценах. Кроме того, субсидии на уровне 35 манатов за тонну производимой в стране муки не привели к желаемому результату, ведь цена импортируемой пшеницы только за январь – ноябрь повысилась примерно на 140 долларов (48 процентов в январе — ноябре), а пошлина на вывоз пшеницы из России выросла с 30 долларов за тонну в начале прошлого года под 100 долларов в декабре».

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 29 декабря по 11 января включительно составит 94,9 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 83,5 доллара, кукурузы — 69 долларов за тонну. В сложившейся ситуации ввоз российской пшеницы в Азербайджан сократился в минувшем году аж на 20 процентов.

Примечательно, что за 11 месяцев истекшего года в страну было импортировано чуть более миллиона тонн пшеницы, тогда как традиционно ввозится до полутора миллиона тонн. Сказались обусловленные подорожанием опасения бизнеса и несбывшиеся ожидания понижения цен на российскую пшеницу, говорит аналитик: «Занятый в импорте бизнес не спешил закупать дорого, ждал падения цен, но этого не произошло. Данные по импорту за декабрь пока не обнародованы. Полагаю, в декабре и последующие месяцы показатели ввоза будут расти, но это будет дорогая пшеница».

Российские власти будут и дальше повышать экспортную пошлину, считает Магеррамов: «Думаю, Россия на этом не остановится. Несмотря на возросшие урожаи зерновых – в прошлом году производство пшеницы в мире выросло к позапрошлому году, «мировые житницы» пользуются возможностью завышать пошлины, поскольку это доход и нет никаких проблем с экспортом».

Впрочем, ожидания дальнейшего подорожания понятны. Россия с 12 января по 18 января включительно снова повысит пошлину на экспорт своей пшеницы до 98,2 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 86,2 доллара, кукурузы — 67,7 доллара за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Предполагается, что средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя и распределяться в зависимости от объема произведенной продукции.

Информацию о подорожании муки подтвердил # руководитель Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов. По его словам, цены поднялись на 10 манатов за мешок в 50 кг и связано это с подорожанием пшеницы на международном, в частности, российском рынке:

«Собственные урожаи пшеницы не полностью покрывают внутренний спрос, а потому приходится импортировать. Дорожающий импорт поднимает цены внутри страны. Подорожание пшеницы однозначно скажется на цене хлеба. Правительство по возможности удерживает цену на так называемый «социальный», заводской хлеб, но делать это при таком раскладе становится все труднее. Вполне возможно уже сегодня заводской хлеб поднимется с 50 до 65 гяпик. А хлеб, стоящий 40 гяпик, поднимется до 50 гяпик. При этом однажды поднятые цены у нас не опускаются. Считаю, правительству следует деликатнее относиться к производителям «социального» хлеба. Ведь это очень важный сегмент рынка и для таких производителей следует ввести определенные льготы, в том числе налоговые, оказывать всевозможную помощь, чтобы сохранить стабильные цены».

Очередные меры давления со стороны правительства могут привести к закрытию предприятий или же их переориентации на производство иной продукции, говорит правозащитник:

«По идее, цена «социального» хлеба тоже свободно формируется, но на деле правительство проводит определенную работу в этом сегменте рынка для удержания стабильных цен. В любом случае, это отражается на качестве такого хлеба».