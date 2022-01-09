Продовольственная инфляция набрала обороты в прошлом году и в этом процесс продолжается. Согласно сообщению Центрального банка Азербайджана, годовая продовольственная инфляция составила 14,9 %. Среднегодовая продовольственная инфляция в январе -ноябре составила 7,4%.

Этот год начался с повышения цен на закупаемое зерно и подорожание хлеба в стране. В последние дни это одна из животрепещущих тем, что понятно. Хлеб – стратегический продукт, позволяющий насытиться быстро и недорого. Потому рост его стоимости особенно бьет по малоимущим слоям населения. Но у многих обоснованные опасения, что продолжат дорожать и другие, не менее важные продукты питания, такие, как масло, мясо, яйца и др.

Экономист Асиман Гулиев в беседе с # напомнил, что повышение цен на зерновые наблюдалось и в прошлом году. Но в этом году это по ряду причин произошло раньше: Китай закупил большие запасы зерна, год выдался неурожайным на пшеницу в странах-экспортерах зерна. Спад экономики на волне пандемии коронавируса привел к повышению потребления хлеба в мире и, соответственно, росту спроса на зерно.

Как говорит эксперт, в нашей стране стоимость импортируемых зерновых и хлеба возросла, но мы не только закупаем зерно в России, а также имеем собственные запасы зерна и возможность выращивать немалое количество зерновых в Карабахе. Кроме того, правительство предприняло определенные шаги для стабилизации цен на муку и хлеб. Что касается роста цен на другие продукты питания в связи с подорожанием хлеба, то, Гулиев считает, что это не приведет к мультипликативному эффекту. Другое дело, если бы повысились цены на энергоресурсы, но предпосылок к этому в обозримом будущем нет. Однако надо учитывать, что повышение минимальной зарплаты приводит к повышению цен на продукты питания и другие товары, отмечает он.

На Азербайджане не могут не отражаться процессы, происходящие в мире, говорит председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.

«Нам нужно не менее 3 миллионов тонн зерна. То, что мы производим, недостаточно, иначе мы бы не импортировали более миллиона тонн. Нужно сажать больше зерновых культур и обеспечить страну зерном. Китай создал для себя запас зерна на 1,5 года и, хотя есть те, кто обвиняют эту страну в подорожании зерна, он заботится об интересах своих граждан. Нам также нужно пополнять стратегический запас зерна, – подчеркивает он.

По его мнению, продукты питания где-то на 10% ежегодно будут дорожать, как и продукция легкой промышленности. Любой импортируемый продукт будет дорожать в зависимости от инфляционных процессов в стране-экспортере и ситуации на мировом рынке.

«Подорожает картофель, который мы в это время года импортируем. Далее мы можем столкнуться с ростом цен на фрукты, так как из-за теплой зимы многие фруктовые деревья начали цвести раньше срока. Дефицит фруктов приведет к подорожанию. Фрукты, которых не будет хватать, придется завозить из других стран. Мы не способны обеспечить себя полностью ни молоком, ни маслом, потому и они продолжат дорожать. Даже живую форель все чаще импортируют к нам из Грузии. Мясо также подорожает, ведь подорожало зерно и вода, соответственно расходы фермеров увеличиваются. Потребители нередко ругают мясников из-за роста цен, но тем тоже на что-то надо содержать свои семьи»,- подчеркивает Агаев.

Он отметил, что монополизм и отсутствие конкуренции – бич, который убивает рыночные отношения в нашей стране. Азербайджан окончательно так и не перешел на рыночную экономику. Чтобы не допустить роста цен, государство должно предпринимать превентивные меры. Нужно создать условия для конкуренции, чтобы каждый желающий работать добросовестно, мог это делать.

«Кроме того, раньше был госплан, где подсчитывалось, сколько той или иной продукции необходимо стране. Вплоть до спичек, которые мы, кстати, тоже импортируем. Нужно грамотное планирование», – уверен эксперт.

Впрочем, по его мнению, все не так плохо, постепенно в стране идет процесс дезурбанизации. Становится больше тех, кто возвращаются к земле, значит, больше людей будет заниматься выращиванием сельскохозяйственной продукции. Изобилие создаст низкую, но не демпинговую стоимость.