Дальнобойное оружие поможет Украине перейти к финальной стадии конфликта. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «24 каналу».

«Если мы хотим перейти в финал войны на условиях Украины, то нам нужны дальнобойные ракеты. Для меня не существует других условий. Любые другие предложения, даже частично компромиссные, сегодня будут означать перенесение войны на следующий этап», — отметил он.

По словам Подоляка, ракеты Storm Shadow – это крайне важный инструмент, который позволит решить три ключевые задачи: существенно ускорит «финал войны на условиях Украины», «позволит уничтожать стратегические составы и штабы» и существенно минимизирует потери ВСУ.