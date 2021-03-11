Поддержат ли местные банки сельхозпроекты в освобожденной части страны?

Сегодня наши освобожденные от многолетней оккупации земли из театра боевых действий постепенно превращается в масштабную строительную площадку. Посетившие Карабах почти сразу после вооруженного конфликта, в декабре минувшего года, зарубежные журналисты увидели здесь сотни километров безлюдных земель, разбитые снарядами дороги, безжизненные села и брошенные города-призраки. Предстающая взору картина напоминала зону отчуждения, поскольку можно было часами ехать на машине и никого не встретить на пути…

Однако масштабная работа по воссозданию деоккупированных территорий явила глазу иную картину – на разрушенной войной и оккупацией части страны создается современная логистическая инфраструктура, строятся автомобильные и железнодорожные пути, прокладываются современные гражданские коммуникации. Освободившись от многолетнего варварского ига, Карабахский регион мерно движется к новой жизни. Уже проявляются четкие контуры возрождения экономики региона, причем, наряду с целым спектром отраслей народного хозяйства, плодородие здешних земель и уникальные природные возможности говорят о серьезных перспективах агропрома.

Восстановление и развитие шелководства, виноградарства, садоводства, овощеводства, табаководства, пчеловодства, предприятий по переработке фруктов и винограда, будут стоять во главе угла. Как сказал в беседе с корреспондентом газеты # доктор философии по экономике UNEC Эльхан Джафаров, в низменной части Карабаха целесообразно акцентировать усилия на развитии здесь животноводства, хлопководства, зерноводства и в целом земледелия, а также создании предприятий по переработке шерсти, хлопка–сырца, растительного масла, мясомолочной промышленности. По мнению экономиста, серьезную роль в этом процессе могут сыграть зарубежные инвестиции. Скажем, на сегодняшний день Израиль может предложить Азербайджану очень широкую номенклатуру товаров и услуг в Нагорном Карабахе. Это связано с тем, что у страны многоотраслевое хозяйство, очень развитая промышленность и сельское хозяйство.

Ключевой новостью недели стала готовность венгерских компаний участвовать в качестве инвесторов и подрядчиков в работах по восстановлению освобожденного от оккупации Карабахского региона. А недавно выяснилось, что «дочка» государственного турецкого банка Ziraat Bank — ОАО Ziraat Bank Azerbaijan изучает возможности финансирования проектов, которые увеличат производство и занятость в Карабахе. Свой первый филиал в Карабахе банк планирует открыть в городе Шуша, а к 2023 году доведет число филиалов в Азербайджане аж до 15 с нынешних пяти.

В этой связи гендиректор турецкого банка подчеркнул завершенность проблемы Нагорного Карабаха и окончание войны. А значит, регион необходимо восстановить и интегрировать в социальную и экономическую жизнь Азербайджана. «Экономическое развитие Карабаха так же важно для Азербайджана, как и освобождение региона. Деловой мир будет активно участвовать в программах развития освобожденных от оккупации регионов и поддерживать развитие этого региона», — отметил Авни Демирчи, акцентировав заинтересованность финансовой структуры инвестировать в неуглеводородную экономику, особенно сферу сельского хозяйства и производства. На этом фоне возникает вопрос о вкладе местной банковской системы в воссоздание экономики Карабаха.

Экономист Асиман Гулиев сказал нашему корреспонденту, что в данный момент особой необходимости в филиалах местных банков на деоккупированных территориях нет, однако банковская сеть здесь обязательно появится с первой волной переселенцев, которые начнут возводить там дома, открывать бизнес, а также получать зарплаты и пенсии. «Словом, ждать осталось недолго, поскольку правительство интенсивно готовится к возрождению жизни на этих землях, создаются все необходимые условия для проживания здесь населения – возводятся коммуникации, строится инфраструктура. А пока население не принялось обживать деоккупиованные территории, местным банкам там делать, по сути, особо нечего. Для этого на данный момент нет срочной необходимости», — заметил наш собеседник.

По его словам, Ziraat Bank известен как сельскохозяйственная кредитно-финансовая структура, что в целом проливает свет на заинтересованность этого банка в широких перспективах развития сельского хозяйства в Карабахском регионе.

«На сегодняшний день в нашей стране функционируют филиалы двух турецких финансовых структур — Ziraat Bank и Yapi Kredi Bank, — продолжил он. – Полагаю, роль Ziraat Bank, планирующего увеличить количество своих филиалов в Азербайджане и принять участие в проектах на территории Карабаха, будет заключаться преимущественно в привлечении турецких инвестиций в нашу сельскохозяйственную отрасль. К тому же известно, что аграрный сектор в братской стране развит на высоком уровне. Располагая серьезными исследованиями аграрного рынка, здесь предвкушают хорошие перспективы развития этой отрасли на освобожденных территориях и турецкий банковский сектор проявляет недюжинное желание принять в этом участие».

Заинтересованность иностранных банков, убежден Гулиев, лучшее подтверждение хороших экономических перспектив, учитывая особое чутье финансистов в таких вопросах.

При этом известно, что реконструкция региона будет проводиться как за счет государственных инвестиций, так и с привлечением частных средств. Для инвесторов здесь будут созданы привлекательные условия, при этом открытость к иностранным инвестициям не означает, что наша страна не может обойтись без них. В текущем году на восстановление региона будет потрачено до $1,5 млрд в виде государственных инвестиций. А как же частные ресурсы азербайджанских коммерческих банков? Ведь если иностранный банк уже рассматривает перспективы инвестирования в сельское хозяйство нашей страны, тем большую активность должны проявить местные финансовые структуры.

Здесь надо отметить, что доля банковских кредитов в сельском хозяйстве страны мизерна — приоритетная сфера «хромает» именно ввиду хронического недофинансирования мелкого и среднего сегмента. Словом, банки не выполняют свою основную задачу, заключающуюся в обеспечении реального сектора экономики кредитами, а потому, считает доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов, денежно-кредитная политика Центробанка нуждается в изменениях, направленных в русло инвестиционного роста. Тем более, что именно инвестиции по линии коммерческих банков должны стать драйвером для воссоздания жизни в освобожденной части страны.