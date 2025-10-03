4 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами не исключается туман. Будет преобладать северо-восточный ветер, который утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 13-16, днем ​​- 19-24 градуса тепла. Атмосферное давление — 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем — ​​55-65%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16, днем ​​- 19-24, ночью в горах 1-6, днем — ​​10-15 градусов тепла.