4 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Ночью и утром местами не исключается туман. Будет преобладать северо-восточный ветер, который утром сменится юго-восточным.
Температура воздуха ночью составит 13-16, днем - 19-24 градуса тепла. Атмосферное давление — 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем — 55-65%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 12-16, днем - 19-24, ночью в горах 1-6, днем — 10-15 градусов тепла.