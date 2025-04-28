Значительная часть Испании и Португалии, а также ряд районов Франции в понедельник остались без электричества. Масштабный блэкаут затронул миллионы человек, в том числе жителей Мадрида и Лиссабона. Причины случившегося пока не известны.

Как заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, власти страны направляют «все ресурсы» для того, чтобы быстрее восстановить электроснабжение. Также начато расследование причин инцидента.

Электричество начало отключаться поздним утром 28 апреля. К 17.00 по бакинскому времени во многих районах его подача так и не была восстановлена.

Испанская энергетическая компания Red Electrica сообщила, что начала работы по восстановлению электроснабжения и ожидает, что оно может возобновиться через 6-10 часов. В компании отказались говорить о возможных причинах блэкаута.

В результате отсутствия электроэнергии в Мадриде и Лиссабоне, а также Порту остановилось метро, была нарушена работа уличных светофоров и банкоматов, а также мобильной связи. Останавливал работу мадридский аэропорт, возникли проблемы с движением поездов. Учреждения, которым требуется электричество в постоянном режиме, такие как больницы, перешли на резервное питание от генераторов.