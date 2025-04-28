Значительная часть Испании и Португалии, а также ряд районов Франции в понедельник остались без электричества. Масштабный блэкаут затронул миллионы человек, в том числе жителей Мадрида и Лиссабона. Причины случившегося пока не известны.
Как заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, власти страны направляют «все ресурсы» для того, чтобы быстрее восстановить электроснабжение. Также начато расследование причин инцидента.
Электричество начало отключаться поздним утром 28 апреля. К 17.00 по бакинскому времени во многих районах его подача так и не была восстановлена.
Испанская энергетическая компания Red Electrica сообщила, что начала работы по восстановлению электроснабжения и ожидает, что оно может возобновиться через 6-10 часов. В компании отказались говорить о возможных причинах блэкаута.
В результате отсутствия электроэнергии в Мадриде и Лиссабоне, а также Порту остановилось метро, была нарушена работа уличных светофоров и банкоматов, а также мобильной связи. Останавливал работу мадридский аэропорт, возникли проблемы с движением поездов. Учреждения, которым требуется электричество в постоянном режиме, такие как больницы, перешли на резервное питание от генераторов.
Мэр Мадрида призвал местных жителей держаться подальше от дорог и звонить в службу спасения только в случае крайней необходимости.
В Лиссабоне из-за отключения электричества не принимаются платежи по картам. К банкоматам выстроились очереди.
В Мадриде многие предприятия, магазины и рестораны погрузились в темноту. Во многих местах также отключился интернет.
По сообщениям местных жителей, в центре испанской столицы из-за неработающих светофоров образовались пробки.
Метрополитен Мадрида сообщил, что его работа «прервана» из-за отключения электричества.
Президент Евросовета Антонио Коста заявил, что на данный момент нет никаких признаков того, что отключение электричества было вызвано кибератакой. (svoboda.org; bbc.com)