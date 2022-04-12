Подавляющее большинство финнов — 84 процента — видят в Россию угрозу для своей страны из-за российской вооруженной агрессии в Украине, следует из обнародованных во вторник, 12 апреля, результатов опроса, проведенного финским Экономическим и политическим форумом (EVA). За прошедший год число жителей Финляндии, полагающих, что Россия представляет для их страны серьезную военную угрозу, увеличилось на 25 процентов. Лишь шесть процентов опрошенных не видят в России никакой угрозы.

Эксперты EVA отмечают, что столь мрачные взгляды большинства финнов объясняют, почему большинство населения страны выступает ныне за вступление Финляндии в НАТО. Примечательно, что, по мнению финнов, проблемой является не российский народ, а руководство РФ. Подавляющее большинство респондентов считает россиян приятными людьми.

Война России в Украине всколыхнула дебаты о вступлении в НАТО не только в Финляндии, но и в соседней Швеции. Обе эти страны являются тесными партнерами НАТО, но не членами альянса. Финляндия, имеющая совместную с РФ границу протяженностью в 1300 км, стремится к скорейшему присоединению к НАТО. Наблюдатели ожидают, что Хельсинки подаст заявку на вступление в альянс уже в мае-июне, а Швеция уже летом последует примеру своего соседа. (DW)