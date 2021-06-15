В Азербайджане стартовал Европейский кинофестиваль, организованный делегацией Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане в сотрудничестве с посольствами стран-членов ЕС, аккредитованными в нашей стране. Все фильмы будут демонстрироваться в онлайн формате. Программа, рассчитанная до 29 июня, включает 10 картин различного жанра, сообщает #.

Посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас заявил, что фестиваль впервые проходит в онлайн-формате, что, по его словам, делает европейское кино еще ближе и доступнее для азербайджанской аудитории:

«Кино – это уникальное искусство, всеми любимое. Мы подобрали разнообразные фильмы, отличающиеся по жанру, снятые в разное время. Многие картины были отмечены различными наградами на престижных кинофестивалях, в том числе в Каннах, Торонто и др. Этим фестивалем мы надеемся привнести еще большее понимание европейской культуры, развивая идею межкультурного взаимопонимания между народами Азербайджана и Европейского Союза», — заявил он.

Онлайн аудитории будут представлены следующие картины: «Олег», «Огонь грядет», «Наша борьба», «Прослушивание», «Акаса, мой дом», «Аврора» и др.

Документальная лента «Акаса, мой дом» румынского режиссера Раду Чорничьюк была снята в 2020 году и повествует о жизни семейства Энаке, которое на протяжении вот уже 20 лет проживает в глуши Бухарестской дельты, на заброшенном водохранилище возле шумного мегаполиса.

Члены семьи спали в хижине на берегу, голыми руками ловили рыбу и жили в ритме сменяющихся времен года. Когда этот район превращают в национальный общественный парк, им приходится оставить свою необычную жизнь и переселиться в город.

Картина «Олег» Юриса Курсиетиса – совместная работа латвийских, литовских, бельгийских и французских кинематографистов. Главный герой — русский мужчина, мясник из Латвии приезжает в Бельгию подзаработать. Олегу придется пройти непростой путь в чужой стране, и в итоге стать жертвой обманщика, пообещавшего ему работу, деньги, комфортное жилье…

В рамках фестиваля также будет представлена чехословацкая драма 1969 года — «Шутка» режиссера Яромила Иреша.

Все фильмы будут демонстрироваться на сайте фестиваля — www.festivalscope.com.

Помимо кинопрограммы, поклонников европейского кино ждет онлайн-встреча со знаменитым венгерским режиссером Габором Рейшем, которая состоится 17 июня. Режиссер стал культовым в Венгрии благодаря дебютному фильму «По какой-то необъяснимой причине», премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах. Фильм имел огромный успех. В рамках нынешнего фестиваля будет продемонстрирован новый фильм режиссера – «Плохие стихи». Встреча с режиссером пройдет в формате Zoom.