В Беларуси осталось около 2100 российских военных, из страны выведена вся авиация региональной группировки войск (РГВ). Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн», комментируя вывод российских военных из страны. Этот процесс завершился 5 августа, говорится в телеграм-канале группы.

С аэродрома «Мачулищи» в Беларуси были выведены 11 вертолетов (4 Ми-8 и 7 Ми-24) Воздушно-космических сил России. С аэродрома «Барановичи» в Россию улетели 9 истребителей, включая Су-34 и Су-30СМ.

Большая часть самолетов и вертолетов находилась в Беларуси с начала января 2023 года, и вывод авиационной группировки означает, что авиационного компонента РГВ больше не существует. К 1 сентября в Беларуси оставался только один штурмовик Су-25 ВКС России, который был перебазирован на аэродром «Лида» 31 августа.

Также сообщается, что в июле–августе произошло значительное сокращение численности российских военных в Беларуси. Российские полевые лагеря на полигонах «Обуз-Лесновский», «Лепельский» и «Осиповичский» были ликвидированы, а военные, находившиеся там, вернулись в Россию.

Тем не менее, по данным мониторинговой группы, небольшой контингент российских военных остался в некоторых точках Беларуси, включая аэродромы «Мозырь» (также известный как «Боков») и «Зябровка», а также радиотехнический узел «Барановичи» и 43-й узел связи «Вилейка». Кроме того, минимальное количество военных осталось после учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). (moscowtimes.ru)